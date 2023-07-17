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Свищев прокомментировал инициативу депутатов о выплате спортсменами компенсации при смене гражданства

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал о нюансах законопроекта о получении российскими спортсменами другого гражданства.

«В технологию и нюансы мы сейчас начинаем вдаваться. Поэтому нет четкой позиции по ценообразованию. Главное, что мы разослали экспертно-спортивному сообществу некие вопросы и тезисы, чтобы понять, насколько это целесообразно, актуально и исполнимо сейчас. Инициатива есть, и мы ее должны отработать. Она пришла не от депутатов, а от нашего экспертного совета. Когда появятся более-менее конкретные ответы на вопросы, тогда мы сможем это обсуждать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Свищева.

Также он назвал пострадавших от смены российскими спортсменами гражданства.

«Сейчас мы концептуально должны разобраться, насколько этот законопроект актуален. Одно понятно, что государство потратило большие деньги на воспитание спортсмена, также и родители, и клубы, и регионы, и школы... Сейчас готового спортсмена — чемпиона мира или члена национальной команды — просто взять и отдать в страну, которая просто предложила повышенную зарплату, мне кажется, несправедливо. Мы теряем, технологию, школу и наработки. Ни для кого не секрет, что, воспитывая спортсменов высокого уровня, у каждого тренера есть какие-то секретные разработки, а подарить сейчас иностранцам технологию — нет смысла», — добавил депутат Госдумы.

17 июля Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Говорилось, что избежать выплаты компенсации можно будет, если атлет в течении трех лет не входил в число кандидатов в национальную команду страны или оплачивал свою подготовку самостоятельно.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-nazval-postradavshikh-ot-smeny-rossiyskimi-sportsmenami-grazhdanstva
Дмитрий Свищев
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