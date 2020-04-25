Статистика по коронавирусу в России и мире на 25 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в России в России подтверждено 5 966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 612 человек), Московской области (605), Санкт-Петербурге (215), Мурманской области (193) и Республике Дагестан (113).

Всего на день 25 апреля в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на дань 25 апреля, в мире зарегистрировано 2 843 594 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 197 770 летальных исходов, выздоровели 809 935 человек.

В США количество зараженных составляет 925 748 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (219 764) и Италия (192 994).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (52 217), Италии (25 969) и Испании (22 524).