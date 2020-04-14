Статистика по коронавирусу в России и мире на 14 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 14 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

За последние сутки в России зафиксировано 2 774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1 489), Московской области (460) и Санкт-Петербурге (121), Республике Коми (97) и Нижегородской области.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.35 по московскому времени 14 апреля, в мире зарегистрировано 1 929 079 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 119 754 летальных исхода, выздоровели 452 838.

В США количество зараженных составляет 587 173 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (170 099) и Италия (159 516).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (23 644), Италии (20 465) и Испании (17 756).