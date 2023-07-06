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Сегодня, 16:54

Команды Германии и Белоруссии примут участие в чемпионате Европы по городкам в Ленобласти

Алина Савинова
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В пресс-службе Федерации городошного спорта России рассказали, какие команды примут участие в чемпионате Европы.

«В чемпионате Европы традиционно примут участие представители Российской Федерации, Республики Беларусь, Федеративной Республики Германия и других европейских стран. Приглашенные страны: Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Вьетнам, Нигерия, Танзания, Куба и страны Латинской Америки», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации городошного спорта России.

Чемпионат Европы 2023 года по городошному спорту пройдет с 24 по 30 июля в Приозерске (Ленинградская область). Турнир будет приурочен к столетию городошного спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18208661
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