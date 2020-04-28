Путин отметил движение вперед в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил движение вперед в борьбе с заболеванием.

«Сегодняшнее обсуждение показало, что в целом движение вперед есть, в нужном направлении, в нужном объеме, в нужном темпе, — сказал Владимир Путин. — Как я уже говорил, расслабляться нельзя. Будем работать дальше. Спасибо вам за ваши идеи, за ваши предложения, которые прозвучали сейчас в ходе нашего обсуждения. Безусловно, все это будет проработано и учтено в практической работе.

А сейчас хочу обратиться не только к своим коллегам в регионах, к членам Правительства Российской Федерации. Обращаюсь ко всем гражданам России. Для каждого из нас самое дорогое — это жизнь, здоровье близких, безопасность родителей и детей. Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы.

При этом кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших — 48 тысяч человек — это всего лишь 0,4 процента жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика.

Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких.

Понимаю, как это нелегко: и горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось, все позади.

Но прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться — как бы этого ни хотелось — от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок. Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно".

По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.