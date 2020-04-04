Половина населения планеты находится на карантине из-за коронавируса

Половина населения планеты (4 миллиарда человек) находится на вынужденном карантине из-за пандемии коронавируса, сообщает New York Times.

Карантин и режим самоизоляции затронули почти половину населения Земли — около 3,9 миллиарда человек. Сообщается, что из-за коронавируса строгие ограничительные меры введены более чем в 90 странах мира. Людям запретили выходить из домов без надобности, закрыли города и государственные границы, отменили сообщение между городами.

По последним данным, на вечер 4 апреля всего выявлен 1 159 515 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 63 832 человека, выздоровело — 237 436.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. По это причине отменены практически все соревнования и массовые мероприятия.

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