Отец Светланы Кузнецовой назвал спорт в России всадником без головы

Знаменитый тренер велогонщиков 81-летний Александр Кузнецов в интервью «СЭ» высказался о развитии спорта в России. Кузнецов воспитал нескольких олимпийских чемпионов, а также дочь-теннисистку Светлану.

— А что вам не нравится в нашем Минспорта?

— Ну смотрите. На сегодняшний день спорт высших достижений в России — что-то вроде всадника без головы. Нет нормальной организации и управления. Если мы сравним с периодом СССР — тогда спорт был единым целым. Четко и понятно, единый центр управления. Все виды были вместе. Я сам хорошо помню научно-практические конференции, где ведущие тренеры делились своими инновациями друг с другом. Сейчас все виды разрознены, каждый сам по себе.

Дальше. По Закону о физической культуре и спорте за результат отвечает федерация. Получается, реальной ответственности не несут ни Минспорта РФ, ни Олимпийский комитет России, который, так скажем, представительствует, способствует развитию. Минспорта РФ будто бы управляет. А виды спорта по сути брошены на произвол судьбы, и все проблемы на них самих сваливают. Все падает на тех тренеров, которые работают с ведущими спортсменами. Так что у нас большой спад по сравнению с тем, что было.

— Вы сейчас про велоспорт?

— Не только. Подобная ситуация во многих видах спорта, но в велоспорте особенно. Сборная России по велотреку в первом полугодии из 183 дней была обеспечена сборами на 80. У нас велоспорт остался по инерции и фрагментарно, ячейками в регионах. На краю пропасти. При том что разыгрываются 22 комплекта олимпийских медалей, на треке 12.

Проблема даже не в сборах. Это ничто относительно всех потребностей. В мире велоспорт широко развит профессионально. В Великобритании, которая обогнала нас по медалям на Олимпиаде благодаря велоспорту, бюджет федерации 40 миллионов фунтов. И профессиональные команды с таким же бюджетом. У нас таких команд нет вообще. В мире их 300.

А у нас усложнилась даже организация соревнований, нужно больше разрешений, бумаг, за все надо платить. Расклад такой: федерации дают деньги законодательно — давайте занимайтесь. Наша федерация бедствует, в регионах ни одного штатного сотрудника, это структуры чисто на общественных началах.