Сальников — о возможном допуске россиян на Азиатские игры: «Ждем разъяснений, а потом будем принимать решение»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном допуске российских и белорусских спортсменов до Азиатских игр-2023.

«Сначала нужно узнать, какие условия требуется выполнить для участия в соревнованиях, от этого и будет зависеть наше решение. Ждем разъяснений, а потом будет принимать решение», — сказал Сальников «СЭ».

Спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.