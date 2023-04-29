Мамиашвили: «Миллионы людей считали и считают себя частицей ЦСКА»

Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили заявил, что миллионы людей считают себя частицей спортивного общества ЦСКА.

«Пожелаю ЦСКА в 100-летие сберечь и возродить традиции общества и спорта вооруженных сил. Наша армия всех сильней. Даже в тяжелейших условиях были понимание необходимости спорта силовых ведомств и любовь к нему народа-победителя. Миллионы людей болели, переживали, считали и считают себя частицей ЦСКА. ЦСКА для меня — это не часть моей жизни, это моя жизнь. Я состоялся в ЦСКА — от рядового до полковника, от кандидата в мастера спорта до заслуженного мастера спорта», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Официальным днем основания общества Центрального спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года.