Тарасова назвала ЦСКА синонимом победы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что общество ЦСКА для нее стало синонимом победы.

«ЦСКА — это вся моя жизнь. Каталась я на стадионе Юных пионеров, а в ЦСКА нам снимали лед, там был каток, это было для нас как подарок. А потом я уже работала со спортсменами — с [Ириной] Родниной и [Александром] Зайцевым шесть лет, это все, это все виды спорта, это огромная организация. Всегда это победная организация — когда говорят ЦСКА, подразумевают «победа», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Официальным днем рождения спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года.