Матыцин: «Загадываю желание, чтобы Спартакиада прошла успешно»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от Всероссийской спартакиады сильнейших-2024 по зимним видам спорта.

«Я хочу поблагодарить за внимание со стороны СМИ. Одна задача, которую мы ставим, — это возрождение спорта. Пять регионов примут старты. В России прекрасная инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования. Мы будем дальше продолжать поиск резервов. Одна из задач — это решать вопрос по формированию состава сборной. Я очень рад, что представлена такая широкая география. Они формируют платформу зимних видов спорта. Практически все сильнейшие спортсмены примут участие. Мы рады, что примут участие Большунов, Кулижников, Елистратов, в фигурном катании многие будут участвовать. Будем рассчитывать, что в соревнованиях примут участие 2500 спортсменов. Приедут наши друзья из Белоруссии. Надеемся, что это даст толчок к интересу к зимним видам спорта. Аудитория на спортивных объектах будет, а значит, мы будем привлекать людей к занятию спортом. Загадываю желание, чтобы спартакиада прошла успешно и чтобы мы нашли новые имена в спорте. Церемония открытия пройдет в Челябинске», — сказал Матыцин на пресс-конференции.

Зимняя спартакиада-2024 пройдет 9-18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).

(Сергей Жуков)