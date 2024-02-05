Гуляев назвал основную задачу Всероссийской спартакиады-2024

Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев поделился мнением о предстоящей Всероссийской зимней спартакиаде-2024.

«Прогнозы — дело неблагодарное. Соревнования в классическом шорт-треке во дворце «Уральская молния». Основная задача — посмотреть, на что способны наши лидеры. Мы ждем острой конкуренции от лидеров. Надеюсь, что спартакиада откроет нам новые имена.

Я очень надеюсь, что Даша Качанова победит не только на дистанции 1500 м. Будет очень высокий накал борьбы. Наши спринтеры не уступают мировым лидерам. Даша Качанова — настоящий пример, какая должна быть мотивация у спортсмена. У некоторых наших спортсменов почему-то не хватает мотивации. Мне это непонятно», — сказал Гуляев на пресс-конференции.

Зимняя спартакиада-2024 пройдет 9-18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).

(Сергей Жуков)