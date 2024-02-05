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5 февраля, 14:26

Всероссийская федерация перетягивания каната приняла предложение перейти в Азию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации каната Александр Кузнецов рассказал, что организация ответила согласием на предложение стать членом азиатской федерации по этому виду спорта, ради того чтобы вернуть российским спортсменам возможность участвовать в международных стартах.

«Наш вид спорта сначала развивался в Европе, затем им заинтересовались и на других континентах, а потом он стал культивироваться в Китае, Тайване, Индии. Образовалась Азиатская федерация перетягивания каната, в которую нас недавно приняли. Причем приглашение было исключительно их инициативой. В марте в Индии состоится конгресс азиатской федерации, мне предложено стать членом исполкома, в котором я буду курировать детско-юношеское направление. Почему мы обратили свой взор на Азию? Ищем альтернативные варианты участия российских спортсменов в международных стартах. Атлеты того же Тайваня постоянно выигрывают медали чемпионатов мира, да и Китай очень серьезно подтянулся. В Азии нам будет с кем побороться, и стать призерами азиатских соревнований россиянам будет под силу. Хотя пока ни одного чемпионата Азии проведено не было, не исключаю, что он дебютирует в этом году», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/19899711
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