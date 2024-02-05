Матыцин отметил важность материальной поддержки спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о размере призовых на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024 по зимним видам спорта.

«Мы понимаем, что сейчас важно поддержать спортсменов не только с помощью конкуренции, но и материально. Призовые будут на уровне мировых соревнований. Материальный статус мы сохранили как на чемпионатах мира. 258 тысяч для спортсменов. Для тренеров порядка 150 тысяч», — сказал Матыцин.

Зимняя спартакиада-2024 пройдет 9-18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).

(Сергей Жуков)