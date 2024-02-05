Матыцин сообщил о планах проводить спартакиаду раз в два года

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как часто планируется проводить спартакиаду сильнейших.

«Мы в самое ближайшее время определимся с периодичностью проведения спартакиады. Мы сейчас думаем, что она будет проводиться чаще, раз в два года. Проводить в один год и чемпионат России и спартакиаду — это неправильно, на мой взгляд. После спартакиады мы проведем диалог с федерациями и примем решение. Ограничения по количеству видов спорта, где будут участвовать белорусы, не было.

Я видел бы продолжение традиции, чтобы спартакиада не была кратскосрочным проектом. Мы приглашаем на церемонию открытия наших олимпийцев. Надеюсь, что они будут примером для молодых спортсменов. Мы не должны копировать Советский Союз, но мы берем оттуда самое лучшее.

Мы все работаем как одна команда. Хотим, чтобы спартакиада стала тем, что привлечет молодежь в спорт. Где проводить спартакиаду? В одном месте это очень сложно. Если проводить в нескольких регионах, то это возможность для региона проявить себя», — сказал Матыцин.

Зимняя спартакиада-2024 пройдет 9–18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).

(Сергей Жуков)