Коронавирус в мире: главное на утро 3 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 3 мая, общее число зараженных в мире достигло 3 484 483 человека. Зафиксировано 244 780 летальных исходов, 1 121 576 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 160 774 человек), далее следуют Испания (245 567), Италия (209 328), Великобритания (182 260) и Франция (168 396).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (67 444), Италия (28 710), Великобритания (28 131), Испания (25 100) и Франция (24 760).

— Конгресс США отказался от предложения администрации США провести быстрое тестирование среди законодателей на коронавирус.

— Власти выявили у 19,9% жителей города Нью-Йорк антитела к коронавирусу.

— По меньшей мере 14 видов вакцин находятся в стадии разработки в рамках проекта «Сверхзвуковая скорость». Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом планирует запуск проекта «Сверхзвуковая скорость» с целью резко сократить сроки создания вакцины против коронавируса и еще до конца года получить 100 миллионов доз этого препарата.

— Власти Великобритании выделили дополнительные 76 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов) для наиболее страдающих от пандемии коронавируса.

— Более 500 берлинцев собрались в субботу на очередную акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса.

— Власти Афганистана продлили карантинный режим крупных городов, в том числе столицы Кабула, на 20 дней, до конца месяца Рамадан.

— Первые два случая смерти заболевших коронавирусом зафиксированы в Таджикистане.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не проходил тест на новый коронавирус, поскольку хорошо себя чувствует, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.