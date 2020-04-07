Франция стала пятой страной, где количество заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным на вечер 7 апреля, в мире зарегистрировано 1 410 510 случаев заражения. Умерших — 81 012, 300 739 человек выздоровели. Франция стала пятой страной, где количество заболевших превысило 100 тысяч. На данный момент в стране зафиксировано 109 069 больных коронавирусом, 10 328 человек умерли.

На данный момент Франция занимает четвертое место по количеству зараженных вирусом. Больше только в США, Испании и Италии. На пятом месте Германия, на шестом — Китай.

По данным Роспотребнадзора на вечер 7 апреля, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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