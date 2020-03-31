Госдума ввела штраф за распространение фейков про коронавирус до 5 миллионов рублей

Госдума РФ приняла в третьем чтении Закон об административных штрафах за нарушение карантина, сообщается на официальном сайте.

Согласно закону, штрафы за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии для юридических лиц составят от 1,5 млн до 3 млн рублей, если же публикация такой ложной информации приведет к смерти человека, причинение вреда здоровью или имуществу, массовое нарушение общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 млн до 5 млн рублей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.