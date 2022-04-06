Эдгард Запашный рассказал, как российский спорт может развиваться в условиях международной изоляции

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» прокомментировал отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Во-первых, хочу сказать спасибо Bellator и UFC за то, что они не идут на поводу у политиканов. Наши бойцы хоть и находятся под давлением, но продолжают выступать. Это очень важно. Сейчас Немков вылетает в Америку вместе с Федором Емельяненко, Петр Ян уже там. Чтобы наш спорт в условиях изоляции развивался, нужно создавать условия для наших спортсменов внутри страны. Нужно, чтобы существовали базы, чтобы государство оказывало нужную поддержку. Я точно знаю, что финансирование наших из неолимпийских видов спорта, того же MMA, оставляет желать лучшего. Хотя парни поднимают наш флаг на весь мир. Кто не знает Петра Яна, Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко? Все знают. Однако должной финансовой поддержки государство не оказывает, что, наверное, стоит пересмотреть, чтобы росло новое поколение и была мотивация. Когда ты выступаешь на высоком уровне, ты зарабатываешь хорошо, но на него нужно прийти. Так что для развития российского спорта нам нужно во многом пересмотреть отношение внутри собственной страны», — сказал Запашный «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия соревнованиях из-за ситуации на Украине.