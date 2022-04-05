Валуев об исках в CAS: «Это все затевается в том числе, чтобы выразить наше несогласие»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на регистрацию в CAS десяти апелляций от российских спортивных федераций на решения об отстранении спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Мы ждем от CAS для начала рассмотрения всех апелляционных жалоб. Их будет больше. Не надо ни одной пропускать, потому что молчание — знак согласия. Какое решение нас утроит? Понятно, что нас утроит только одно решение, а все остальное не устроит. Это объективно. Ради чего тогда все это затевается? Еще и ради того, чтобы выразить свое несогласие», — сказал Валуев «СЭ».

5 апреля на официальном сайте CAS появился пресс-релиз, в котором говорится о регистрации десяти апелляций от российских федераций.