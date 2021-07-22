Врач из американской делегации оскорбила организаторов Олимпиады. Она сравнила их с нацистами

А режиссер церемонии открытия Игр-2020 подал в отставку из-за антисемитских шуток 23-летней давности.

Мануальный терапевт сборной США по спортивной борьбе Рози Гальегос-Мэйн спровоцировала международный скандал, неудачно пошутив в соцсетях об антиковидных мерах на Олимпиаде-2020. Комментируя разные этапы карантина, специалист употребила слово «наци», намекая на жесткий контроль за людьми в нацистских лагерях, что вызвало бурю гнева реакцию в соцсетях. Обе платформы — Instagram и Facebook, на которых было опубликована сообщение о «наци» пометили его как «недостоверное». И даже после того, как женщина сама удалила скандальный пост, извиняться пришлось Олимпийскому комитету США.

Рози Гальегос-Мэйн.

Полностью несовместимо с нашими ценностям

— Мы осуждаем любое поведение, которое намеренно оскорбляет других людей, — говорится в заявлении американского НОК. — Данный пост полностью несовместим с нашими ценностям, что мы ясно дали понять его автору, как только узнали о публикации.

Сама Гальегос-Мэйн поспешила извиниться на неудачно выбранное слово и неверный контекст, направив письмо в комитет по борьбе за разнообразие и равенство. Этом письме женщина называет слово «наци» мемом и уточняет, что употребила его в качестве иллюстрации жестких административных методов, не имея в виду «что-либо связанное с Германией или еврейским народом». В любом случае, Рози поняла, что сделала глупость, и ее публикация неуместна. «Никогда больше не буду использовать это слово в какой-либо форме», — пообещала терапевт. — Я глубоко опечалена и хочу извиниться за свое неверное суждение и его публикацию в тот момент, когда олимпийская делегация должна быть сосредоточена на поддержке наших спортсменов накануне Игр".

@TeamUSA @USAWrestling

Rosie Gallegos-Main needs to go. Sensitivity training is baloney. Anyone who uses a Nazi reference is not going to have their odious beliefs changed by a class. Unfit to be associated with USA Olympics! — Sheila Emond (@SME612) July 21, 2021

В гневных комментариях в соцсетях по поводу неудачной шутки Гальегос-Мэйн содержатся многочисленные призывы немедленно отправить специалистку домой за ее счет и никогда больше не привлекать к работе со сборной США. Тем не менее, руководство американской делегации сочло раскаяние женщины искренним и разрешило ей продолжить работу в Токио. Ситуацию смягчил тот факт, что нынешняя Олимпиада — уже третья для Гальегос-Мэйн, и ранее к ней не было никаких претензий. При этом от специалиста потребовали прослушать курс обучения разнообразию, равенству и инклюзивности.

Скелеты в шкафу

Напомню, что ранее об условиях проживания спортсменов в олимпийской деревне Токио резко высказался главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, сравнивший их со «средневековьем». Однако оргкомитет Игр-2020 довольно мягко отреагировал на этот выпад, отделавшись фразой «сколько людей, столько и мнений». А вот режиссеру церемонии открытия Олимпиады 48-летний Кентаро Кобаяси в ближайшее время точно придется несладко. Вокруг него раскручивается скандал, связанный с его неоднозначным творчеством в далеком прошлом.

Когда-то Кабаяси был комиком и выступал в составе разговорного дуэта под названием Rahmens. Накануне церемонии открытия Игр, которая намечена на 23 июля, некие недоброжелатели распространили запись его выступления 1998 года, в котором юмористы в одном из скетчей предложил «поиграть в холокост» и принялись разбрасывать по сцене вырезанных из бумаги человечков, которые символизировали жертв геноцида. В свое время японский зритель воспринял этот сатирический ход достаточно спокойно, но, когда неудачная шутка вышла на международную арену, разразился скандал. Центр Симона Визенталя уже выступил с заявлением, отметив, что «никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов».

Несколько месяцев назад предшественник Кабаяси Хироси Сасаки был вынужден уволиться после того, как предложил известной японской актрисе Наоми Ватанабе, которая известна своими пышными формами, сыграть роль свиньи на церемонии открытия Олимпиады-2020. А несколько дней назад ушел в отставку композитор и автор музыки церемонии открытия Кэйго Оямада. Это случилось после того, как были найдены его старые интервью, в которых он признавался в недостойном поведении в школьные годы. Оямада признался, что издевался над одноклассниками с физическими недостатками и ничуть не жалеет о своих поступках. Из-за волны хейта вокруг этих интервью Кэйго был вынужден покинуть пост в оргкомитете Игр.

Бесконечная серия скандалов поставила вопрос об увольнении главы оргкомитета Сэйко Хасимото, но она отказалась уходить, заявив, что намерена выполнить свою миссию до конца. Хасимото заняла свой пост после отставки Ёсиро Мори — тот тоже был вынужден уволиться после неудачного высказывания. На одном из совещаний Мори бросил фразу «женщины слишком много болтают» и затем не выдержал волны обвинений феминисток. В общем, в ситуации с Токио-2020 однозначно лучше молчать, чем говорить.