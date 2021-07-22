«Не собираемся идти на провокации». Президент ОКР верит в благоразумие спортсменов на Олимпиаде

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о том, где в Токио все-таки можно увидеть российский флаг.

До официального старта Олимпийских игр в Токио остается все меньше времени. Большинство спортсменов и официальных лиц уже прилетели в Японию. Перед стартом главного спортивного события года на вопросы журналистов ответил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Это была традиционная предстартовая пресс-конференция. Но с учетом текущих реалий имелось одно важное нововведение — она проводилась не только офлайн, организована также была и прямая трансляция в интернете.

Просим всех соблюдать установленный порядок

«А что все-таки будет, если один из российских спортсменов на эмоциях после победы решит спеть гимн России или же поднимет флаг?» — задали Позднякову каверзный вопрос. «У ОКР точно будут проблемы, и проблемы серьезные, — прокомментировал глава национального Олимпийского комитета. — У нас есть взаимодействие с МОК и ВАДА по этому вопросу, понимание, что мы делать можем, что нет. В рамках джентльменских соглашений мы не собираемся идти на провокации, просим всех соблюдать установленный порядок. Спортсмены об этом также уведомлены, надеюсь, каждый понимает серьезность ситуации и сделает правильные выводы. В каждого члена нашей делегации я верю».

При этом Поздняков отметил, что россиянами называть себя спортсмены могут, а флаг России сам по себе в Японии не запрещен, как и другая символика нашей страны. «Использование российской государственной символики не допускается только официальными представителями на олимпийских объектах, — пояснил Поздняков. — Отели вне Олимпийской деревни в список таких объектов не входят, там ограничений на использование российского флага нет. Меня в гостинице встретили с российским флагом — и ни я, ни сотрудники этого отеля ничего не нарушили».

Рассказал руководитель ОКР и о планах команды на церемонию открытия. Как сообщалось ранее, знаменосцами нашей сборной станут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая, а всего участие в параде спортсменов примут от 60 до 80 атлетов из России. Участие добровольное — в зависимости от желания спортсменов, графика прилета в Токио и соревнований. При этом ограничения на количество спортсменов в колонне нет, ограничения есть только для прочих делегатов.

«Уже больше половины спортсменов разместились в Олимпийской деревне, у них началась финальная подготовка к Играм, проба залов», — продолжил Поздняков. Спросили руководителя и про набившую оскомину байку о «проклятии» знаменосца. Последним из тех, кто возглавлял нашу колонну с флагом, золото Олимпиады выигрывал гандболист Андрей Лавров в 2000 году. Был, правда, еще бобслеист Александр Зубков, но два его золота Сочи аннулировали после допинговых обвинений. «Я, как человек православный, не понимаю, что такое «сглаз». До Лаврова, который выиграл Олимпиаду в статусе знаменосца, был великий Александр Карелин, который завоевал золото в Атланте. А когда он, наоборот, не нес знамя в Сиднее, то проиграл», — напомнил Поздняков.

Вероя тность отмены Олимпиады отсутствует

Конечно же, зашел разговор о возможных заражениях коронавирусом. Один досадный случай с российским спортсменом уже случился — еще до вылета в Японию на олимпийской базе во Владивостоке был изолирован с положительным тестом 18-летний пловец Илья Бородин. «Мы много времени посвятили программе по вакцинации спортсменов, — прокомментировал ситуацию глава ОКР. — Но вы же понимаете, что стопроцентной гарантии не может дать ни вакцинация, ни иммунитет. Во Владивостоке не было, к сожалению, таких условий, как в Подмосковье или на европейских базах, где с прошлого года серьезные антковидные меры и персонал работает вахтово. Хотя и в Приморье местные власти сделали все, что могли, для предотвращения случаев заражения».

«У нас в команде все здоровы, медицинский центр работает только над восстановительными процедурами и рецидивами старых травм, над восстановлением. Случаев ковида в Олимпийской деревне нет», — сказал Поздняков. По его словам, японцы минимизировали шанс вспышки заболевания на Играх, создав многоступенчатую систему защиты. Остается только надеяться, что спортсмены будут соблюдать все установленные правила. Из-за ограничений не будет работать «Русский дом», а для празднования побед россиян, скорее всего, придумают онлайн-формат. «Сделаем все красиво. Главное, чтобы повод был», — отметил функционер.

Прокомментировал Поздняков и заявление гендиректора Оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто о том, что Олимпиада может быть отменена в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. За последние сутки среди людей, связанных с Играми, было зафиксировано 10 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее число случаев достигло 68. «Для себя я вообще не допускаю такой вероятности, учитывая то, что я вижу здесь, какие меры есть для противодействия распространению вируса. Уверен, что такую вероятность не допускает для себя ни один спортсмен. Они сконцентрированы на стартах и меньше всего об этом думают», — сказал глава ОКР.

Телевизор молодежи не нужен, а от еды в номере можно отравиться

Были вопросы и об условиях проживания российских атлетов в Токио. Напомним, что несколько российских спортсменов выразили недовольство бытовыми моментами в Олимпийской деревне. «В первую очередь от имени ОКР хотел бы официально заявить о наших конструктивных отношениях с Оргкомитетом Игр-2020, — подчеркнул Поздняков. — Что касается технических вопросов, то всегда, когда кто-то заселяется в новый дом, могут быть вопросы технического характера. Но представители оргкомитета оперативно их решают в течение даже не часов, а минут».

Телевизор, на отсутствие которого жаловались несколько человек, по мнению Позднякова, современному человеку не нужен: «Молодежь использует гаджеты и смотрит контент, который им интересен. Телевизор нужен, чтобы смотреть вместе соревнования. Для этих целей мы организовали лаунж-зону. Именно там будет коллективное боление». В целом руководитель считает, что работа организаторов Игр в Токио выполнена блестяще: «Хотелось бы поблагодарить оргкомитет и пожелать, чтобы наши отношения продолжали быть такими же конструктивными. Что касается некой критики, то официальная позиция ОКР в редких случаях расходится с мнением некоторых членов нашей делегации».

Воплощение мечты

Самым болезненным, пожалуй, был вопрос о низком интересе россиян к Олимпиаде. 97% опрошенных ВЦИОМ россиян не знают по фамилии ни одного нашего олимпийца из заявки на Токио-2020. «Наше общество в последнее время сконцентрировано на более важном — борьбе за здоровье, — считает Поздняков. — Но по мере завоевания золотых медалей в Токио люди будут узнавать не только виды спорта, но и конкретные имена». Глава ОКР также заявил, что сейчас в России спорт, так же как и во времена СССР, нужно считать социальным лифтом.

Пришлось Позднякову отвечать и известному публицисту Владимиру Познеру. «Эта Олимпиада — странная: из-за того что не будет зрителей и потому что было долго непонятно, состоится ли вообще, плюс то, что ее перенесли. Она кажется далекой или даже ненужной. Она не увлекает», — сказал недавно Познер в интервью «Матч ТВ». «Я бы ответил Познеру, что если бы Игры отменили, то 11 тысяч спортсменов не смогли бы воплотить свою мечту. Как минимум эти Игры нужны, чтобы не разбить мечту этих людей», — парировал Поздняков.