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Тренировались на кошках, боролись с собаками. Как спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Сегодня, 19:30
Олимпиада-2020 в Токио. Фото Reuters
Олимпиада-2020 в Токио. Фото Reuters
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В условиях карантина будущим олимпийцам пришлось использовать все подручные материалы и привлекать неожиданных спарринг-партнеров.
Олимпиада в&nbsp;Токио.Что смотреть на Олимпиаде в Токио. Гид по расписанию самых крутых соревнований

Прошлый год выдался особо суровым для спортсменов — многим запрещено было выходить на улицу и тренироваться. Поэтому каждому пришлось применить смекалку и придумать, как все-таки держать себя в форме и готовиться к будущим соревнованиям. Сейчас многие из этих атлетов приехали в Токио для участия в Олимпийских играх. И делятся своими секретами с остальным миром. «СЭ» собрал самые любопытные варианты тренировок.

Весной олимпийская чемпионка из Нидерландов Шарон ван Раувендал выложила в Instagram видео, где спортсменка плывет в бассейне, оставаясь при этом на месте. За ногу она привязана с помощью эластичной веревки. По словам олимпийской чемпионки голландка смогла провести в воде только 45 минут из-за очень холодной воды. Но зато она нашла выход из сложившейся ситуации — всего-то нужно быть креативным.

Синхронистка Мария Шурочкина занималась без воды — лежала на коврике, поставив одну из кроссовок на другую, переворачивалась вокруг своей оси и выполняла другие интересные упражнения.

Эйприл Росс занимается пляжным волейболом — в составе сборной США спортсменка выиграла серебро и бронзу Олимпийских игр. Для подготовки к соревнованиям ей нужна площадка с сеткой и песком — понятно, что такой роскоши на карантине у нее не было. Но в какой-то момент девушка поняла, что в гараже у нее завалялась старая волейбольная сетка, которую она и натянула во дворе, зацепив за крышу. К соседствующей пальме Эйприл прислонила дощечку, в которую ударялся мяч, а потом перелетал обратно через сетку. Так спортсменка и тренировалась, когда оставалась одна.

Чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный на карантине с утра занимался зарядкой, а вечером отрабатывал элементы. Тренировать получалось не все — вместо колец у него было два стула, к махам на коне готовился с помощью гимнастического грибка (подготовительного инструмента). Соседи не оценили усилий спортсмена и стучали по батарее — пришлось спуститься и объяснить, что к чему. Но после возобновления тренировок опять начали жаловаться. Но не заниматься Никита не мог — нужно было и выполнять упражнения, и прыгать, выполняя сальто, к примеру, что создавало шум.

Бронзовый призер чемпионата мира по женской борьбе Оксана Ливач тренировалась дома с собакой — на видео украинская спортсменка выполняет забавные упражнения вместе со своим питомцем, перепрыгивает через него и даже пробует бороться.

Россиянка Юлия Ефимова эффектно «поплавала» на кухне — зацепившись ногами за тумбочку, выполняла руками движения из брасса и кроля, а потом спускалась на коврик для тренировки ног.

Джинни Фукс из сборной США по боксу и ее сокомандница Микаэла Майер поднялись на гору, где сначала одна из девушек проводила бой с тенью, а вторая била кувалдой по камням. Затем спортсменки поменялись местами. Ричард Торрез-младший, еще один американский спортсмен, тоже подружился с кувалдой, ударяя по остаткам цемента, которые лежали около местного канала. Потом он насыпал песок в ведра и нес из по грунтовой дороге.

Бронзовому призеру Олимпийских игр Саре Роблс не нужно особо придумывать, как потренироваться, — гантели и штанги у нее есть, надо было только найти ровную поверхность. Пришлось положить все необходимое в автомобиль и поехать на природу — только там удалось найти нужное место. Спортсменка чередовала это с просмотром красивых видов и пикниками.

У американской прыгуньи с шестом Санди Моррис на карантине имелся большой просторный задний двор, так что она и ее отец принялись за работу. Сначала нарисовали план, потом вместе взялись за дрель и молоток с гвоздями и сделали все, чтобы Сэнди смогла тренировать прыжки, практически не выходя из дома. И даже позвали соседей, чтобы те побыли зрителями.

Фехтовальщица Кэтрин Холмс нашла себе неожиданного соперника на карантине — ее молодой человек выполнял роль спортсмена, но, по сути, просто стоял, пока Кэт выполняла разные приемы. Их кот внимательно смотрел за происходящим.

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