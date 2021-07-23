Игры в Токио станут для российских олимпийцев серьезной проверкой на прочность. Взгляд обозревателя «СЭ» на морально-психологический аспект Игр для нашей сборной.

Мнение

Сегодня в Токио состоится Церемония открытия XXXII Летних Олимпийских Игр. Казалось бы, стартует грандиозный праздник спорта, молодости, азарта и радости. Наверное, так оно и происходило бы, если речь шла бы о Сеуле-1988 или Барселоне-1992, но сейчас лично у меня совсем другие ощущения. Легендарное «О спорт, ты — мир!» основателя современных Олимпиад барона Пьера де Кубертена больше, увы, не работает. По крайней мере, в отношении сборной России. Которая уже второй раз подряд станет выступать на Играх без флага и гимна.

Не знаю — и не очень хочу знать — как другие команды, но складывается впечатление, что наши прибыли в столицу Японии на войну. Да, она будет спортивной. Да, на ней не прозвучат настоящие выстрелы, не будет реальных бомбежек, убитых и раненых. Однако все элементы нахождения на переднем крае идеологического, морально-психологического фронта наши атлеты наверняка прочувствуют на себе в полной мере.

Тридцать лет назад с распадом СССР завершилось, как тогда думалось, многолетнее противостояние советского государства с США и другими странами Запада. Противоречия вроде бы остались в прошлом, а в плане спорта это вылилось в то, что россиян на крупных международных стартах перестали откровенно «убивать» — судьи, руководство МОК и мировых федераций, а антидопинговые инстанции стали намного адекватнее.

Увы, подобная картина наблюдалась не долго. Как только новая Россия вышла из пике 1990-х и стала стремительно набирать вес в мире, на нас возобновились давление и нападки. Все это в полной мере затронуло спорт. Мы прекрасно помним настоящие атаки в западных СМИ в преддверии Сочи-2014 и ЧМ-2018. Людям навязывался образ страшного русского медведя, готового разорвать любого, кто ему не понравится, сурового недружелюбного населения, жестокой полиции. Кое-кто даже стряхнул нафталин с термина начала 1980-х, выдуманного тогдашним президентом США Рональдом Рейганом — «Империя зла».

Атлеты и простые болельщики, побывавшие на блестяще организованных Зимних Играх-2014 и чемпионате мира по футболу-2018, конечно, убедились в обратном, но их голоса зачастую тонули в истошно вопящих заголовках и материалах. Все это накладывалось на претензии ВАДА (когда-то обоснованные, когда-то — откровенно надуманные), «откровения» Григория Родченкова, фильмы Хайо Зеппельта и прочие подобные истории — образ врага формировался исправно.

О равноправии для всех участников Олимпиад, к сожалению, остается только мечтать. Достаточно вспомнить допингистку в законе, американскую гимнастку Симону Байлз, про которую в 2016 году хакеры рассказали всему миру. По данным взломщиков афроамериканка применяла психостимулятор метилфединат, удивительным образом не нарушая при этом антидопинговых правил — якобы в истории болезни присутствовало разрешение на применение подобных препаратов для борьбы с синдромом дефицита внимания. Или сидящих на сальбутамоле норвежских лыжников и биатлонистов, вроде бы страдающих от астмы. У меня в голове не укладывается, как с подобным диагнозом можно в принципе заниматься видом спорта с огромной аэробной нагрузкой. Но ВАДА не смущает ни случай с Байлз, ни с норвежцами. А ведь примеров того, что кто-то ровнее других, еще море.

Так называемая борьба за чистоту атлетов, на мой взгляд, вообще давно утеряла свое первоначальное предназначение, став орудием расправы с неугодными. Почему-то попадаются только те, кто ДОЛЖЕН попасться. И в их числе крайне редко оказываются те же представители США. Тогда как вокруг россиян даже за мелкую провинность моментально поднимаются вой и стенания.

И ладно бы вся эта антидопинговая истерия оставалась единственным фактором априори не в нашу пользу. Абсолютно не сомневаюсь, что в Токио против наших в ход пойдут провокационные вопросы в микст-зонах и на пресс-конференциях, не до конца объективное судейство в видах, где такое возможно, другие вещи, направленные на то, чтобы вывести спортсменов и тренеров из равновесия.

Ответ тут может быть только такой: стойкость, выдержка, железная воля. Ведь когда ты готов физически и морально, то все равно возьмешь свое. И если в победе, например, наших синхронисток нет никаких сомнений при любых сопутствующих обстоятельствах, то в ситуации 50 на 50 именно характер способен помочь добиться успеха.

Все-таки правы бывшие тренеры сборной России по футболу Станислав Черчесов и Валерий Газзаев, когда используют в отношении соревнований военную терминологию и называют турниры спортивной войной. Так будет и в Токио.

Война за престиж страны.

Война за гордость за нее.

Война против соперников.

Война за любовь наших людей от Калининграда до Владивостока.

Удачи на ней, команда России!

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