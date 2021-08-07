Семь главных событий грандиозной субботы на Играх-2020.

В свой самый главный день на Олимпиаде сборная ОКР завоевала три золотые медали, но уступила в двух важных волейбольных финалах, а главное — оказалась жертвой судейского произвола в художественной гимнастике.

В итоге радость от успехов синхронисток, Абдулрашида Садулаева и Марии Ласицкене получилась с горечью.

По итогам этого невероятного дня наша команда вернулась на четвертое место в медальном зачете, но в последний день Игр-2020 ей предстоит оборонять эту позицию от британцев, которые очень успешно выступают в боксе и велотреке.

Медальный зачет по итогам 7 августа. Фото «СЭ»

Полный вариант медальной таблицы смотрите здесь.

1) Безупречные синхронистки

Ожидаемое, но все равно очень эмоциональное золото команды наших синхронисток в группе. Светлана Ромашина еще выше подняла планку рекорда своего вида спорта — семь олимпийских титулов.

Во время общения с журналистами в микст-зоне у наших девушек было отличное настроение.

2) Заслуженный триумф Ласицкене

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, на пике своей карьеры пропустившая Олимпиаду в Рио, все-таки вырвала заслуженное золото. В Токио Мария обыграла и украинских фавориток, и внезапно поймавшую кураж Николу Макдермотт из Австралии.

Чемпионское интервью Марии.

Тренер Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о безумной воле своей ученицы.

Мнение обозревателя «СЭ» и бывшего прыгуна в высоту Владимира Иванова.

3) Садулаев взял второе золото и стал знаменосцем

Самый звездный борец сборной ОКР Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, в финале турнира в Токио победив американца Кайла Снайдера. После победы Садулаева было объявлено, что в воскресенье он будет знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Игр.

Но несмотря на этот триумф, надо учитывать, что в Токио сборная России по борьбе впервые в истории не выиграла медальный зачет.

4) Громкая сенсация со знаком минус

Поражение сестер Авериных в личном первенстве в художественной гимнастике — одна из главных сенсаций Олимпиады-2020. Близняшки доминировали в этом виде спорта четыре года без перерыва, но итоге золото увозит в Израиль Линой Ашрам.

Исход финала личного первенства прокомментировала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга Национальная Медиа Группа и издательского дома «Спорт-Экспресс» Алина Кабаева.

Ставшая второй Дина Аверина после завершения соревнований сказала, что считает себя жертвой судейского произвола.

Расстроенная главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила о том, что может уйти со своего поста.

Профессиональный судья по художественной гимнастике по просьбе «СЭ» сделал разбор работы коллег в Токио.

Мнение о случившемся — в интервью призера Олимпиады Дарьи Дмитриевой.

5) Проигранные финалы в волейболе и пляжном волейболе

Мужская сборная России по волейболу отыгралась со счета 0:2, но на тай-брейке до золота нашим не хватило буквально нескольких розыгрышей. Титул забрали французы.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили норвежцам в финале турнира по пляжному волейболу, завоевав первые в истории нашей страны медали Олимпиады в этом виде спорта. К сожалению, они только серебряные.

6) Неудачи в водном поло и пятиборье

Женская сборная России завершила Олимпиаду с деревянной медалью. В матче за третье место россиянки пытались оказать сопротивление очень сильной сборной Венгрии, но сил в конце поединка не хватило.

Очень досадная неудача в мужском пятиборье, где в XXI веке у нас было так много ярких побед. Возможно, 10-е место Александра Лифанова на фоне успеха британца Джозефа Чунга станет решающим фактором в борьбе за четвертую строчку в командном зачете всей Олимпиады.

7) ОКР начал подводить итоги

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал виды спорта, представители которых выступили в Токио ниже своих возможностей, и отметил, что все равно доволен общим медальным итогом.

А вот для сборной США главный итог Токио — успех самой звездной из всех сборных. Неудачно начавшая турнир американская баскетбольная команда в финале не оставила шансов французам.

Олимпийские игры-2020. Все медали 7 августа

Легкая атлетика. Женщины. Марафон

1. Перес Джепчирчир (Кения)

2. Бриджид Косгеи (Кения)

3. Молли Сейдел (США)

Пляжный волейбол. Мужчины

1. Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия)

2. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия)

3. Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка, 500 м

1. Китай

2. Украина

3. Канада

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка, 1000 м

1. Исакиас Кейрос (Бразилия)

2. Лю Хао (Китай)

3. Сергей Тарновский (Молдавия)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четверка, 500 м

1. Венгрия

2. Белоруссия

3. Польша

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четверка, 500 м

1. Германия

2. Испания

3. Словакия

Футбол. Мужчины

1. Бразилия

2. Испания

3. Мексика

Баскетбол. Мужчины

1. США

2. Франция

3. Австралия

Гандбол. Мужчины

1. Франция

2. Дания

3. Испания

Гольф. Женщины. Личное первенство

1. Нелли Корда (США)

2. Моне Инаме (Япония)

3. Лидия Ко (Новая Зеландия)

Бокс. Мужчины. Весовая категория до 52 кг

1. Гэлал Яфаи (Великобритания)

2. Карло Паалам (Филиппины)

3. Ремеи Танака (Япония)

3. Сакен Бибосынов (Казахстан)

Бокс. Женщины. Весовая категория до 51 кг

1. Стойка Крастева (Болгария)

2. Бусе Наз Чакыроглу (Турция)

3. Хуан Сяовэнь (Тайвань)

3. Цукими Намики (Япония)

Бокс. Мужчины. Весовая категория до 75 кг

1. Эберт Соуза (Бразилия)

2. Александр Хижняк (Украина)

3. Эумир Марсьяль (Филиппины)

3. Глеб Бакши (Россия)

Бокс. Женщины. Весовая категория до 69 кг

1. Бусеназ Сюрменели (Турция)

2. Гу Хун (Китай)

3. Ловлина Боргохаин (Индия)

3. Оши Джонс (США)

Водное поло. Женщины

1. США

2. Испания

3. Венгрия

Бейсбол

1. Япония

2. США

3. Доминиканская Республика

Волейбол. Мужчины

1. Франция

2. Россия

3. Аргентина

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м

1. Цао Юань (Китай)

2. Ян Цзянь (Китай)

3. Томас Дэйли (Великобритания)

Велоспорт — Трек. Мужчины. Мэдисон

1. Дания

2. Великобритания

3. Франция

Гимнастика художественная. Личное первенство

1. Линой Ашрам (Израиль)

2. Дина Аверина (Россия)

3. Алина Горносько (Белоруссия)

Современное пятиборье. Мужчины

1. Джозеф Чунг (Великобритания)

2. Ахмед Эльгенди (Египет)

3. Чун Чин Хва (Корея)

Конный спорт. Конкур, командное первенство

1. Швеция

2. США

3. Бельгия

Легкая атлетика. Женщины. 10000 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Калкидан Гезаегне (Бахрейн)

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия)

Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 65 кг

1. Такуто Отогуро (Япония)

2. Хаджи Алиев (Азербайджан)

3. Гаджимурад Рашидов (Россия)

3. Байранг Байранг (Индия)

Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 97 кг

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)

2. Кайл Снайдер (США)

3. Эбрахам Коньедо Руано (Италия)

3. Рейнерис Салас Перес (Куба)

Вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 50 кг

1. Юи Сусаки (Япония)

2. Сунь Янань (Китай)

3. Сара Хильдебрандт (США)

3. Мария Стадник (Азербайджан)

Карате. Мужчины. Весовая категория свыше 75 кг

1. Сайад Ганджзадех (Иран)

2. Тарег Хамеди (Саудовская Аравия)

3. Угур Акташ (Турция)

3. Рютаро Арага (Япония)

Карате. Женщины. Весовая категория свыше 61 кг

1. Ферьял Абделазиз (Египет)

2. Ирина Зарецкая (Азербайджан)

3. София Берульцева (Казахстан)

3. Гон Ли (Китай)

Синхронное плавание. Группы

1. Россия

2. Китай

3. Украина

Легкая атлетика. Мужчины. 1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)

2. Тимоти Черуйот (Кения)

3. Джош Керр (Великобритания)

Легкая атлетика. Мужчины. Копье

1. Нирай Чопра (Индия)

2. Якуб Вадлейх (Чехия)

3. Витезслав Веселы (Чехия)

Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4 х 400 м

1. США

2. Польша

3. Ямайка

Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4 х 400 м

1. США

2. Нидерланды

3. Ботсвана

Легкая атлетика. Женщины. Высота

1. Мария Ласицкене (Россия)

2. Никола Макдермотт (Австралия)

3. Ярослава Могучих (Украина)