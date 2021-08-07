Олимпиада в Токио может завершиться нашим триумфом.

XXXII летние Олимпийские игры, в реальность проведения которых мало кто верил, закрываются. И причина не в успехе митингов ковид-параноиков. Спортивная программа соревнований подходит к концу, и в воскресенье нас ждет финальная церемония. Но помимо шоу будут разыгрываться и последние комплекты наград в нескольких видах спорта. Причем у России отличные шансы завершить и так успешную для нас Олимпиаду на действительно мажорной ноте.

Финал в гандболе

Самым важным для российского зрителя событием дня, безусловно, будет финал в женском гандболе. Пока что команда ОКР явно косплеит сборную России образца Рио. Качели в групповом раунде, нервная прогулка с проходным соперником в 1/4, победа в самой концовке (правда, на этот раз без овертайма) над Норвегией и теперь — финал с Францией. Пять лет назад француженки реальную борьбу Анне Вяхиревой и компании навязать не смогли. Но сейчас так легко нам не будет точно. После первой для себя олимпийской медали в Бразилии Франция уверенно взяла ЧМ-2017 и Евро-2020. Увереннее наших француженки играют и в Токио. Поэтому недонастроя быть точно не должно.

«Трехцветные» наверняка захотят продолжить серию своей страны в командных видах спорта. Мужская сборная Франции по гандболу накануне в битве с Данией стала чемпионом, в драматичной пятисетовой встрече волейбольная сборная Франции обыграла наших парней. Так что у девушек будет еще и шанс своеобразного реванша. Шансы на успех неплохие, главное — не допустить быстрого отрыва соперника и реализовывать свои шансы впереди. Пугает состояние Владлены Бобровниковой, которой норвежка в последние секунды полуфинала едва не выдавила глаз. Но полусредняя уверяет, что выйдет на главный матч пятилетки в любом состоянии. Как, впрочем, и каждая в команде Алексея Алексеева. Как бы игра ни завершилась, он свою квалификацию всем уже доказал.

9.00 Гандбол. Женщины. Финал. Франция — ОКР

Месть за Авериных

Еще один вид спорта, где мы бы хотели видеть золото, — групповые упражнения в художественной гимнастике. Только, пожалуйста, не надо заранее распределять места на пьедестале. Все стереотипы об этом виде спорта уже развеяло личное многоборье и драма сестер Авериных. Даже безупречная Дина Аверина не смогла обойти желание судей назначить чемпионкой Линой Ашрам. Так в группе, судя по квалификации, наши девочки и сами выступают пока не лучшим образом. Мы проиграли три вида упражнений из пяти (в одном и вовсе заняли третье место), по сумме баллов заняли второе место сразу после команды Болгарии. Сильно переживать не стоит — в финале все очки обнуляются. Но итоги квалификации дают серьезную пищу для размышлений. Мы уже не явные фавориты, соперники совсем рядом и готовы нас обыгрывать. Так что ошибаться нельзя ни в коем случае.

Другое дело, что и россиянки наверняка все понимают сами и осечка в первый день соревнований наверняка их только раззадорит. Аверины лидировали в квалификации, и разве это им как-то помогло? Ставьте будильник и не жалейте свой сон — простыми победы в художественной гимнастике теперь не будут. Но так ведь даже интереснее! Команда ОКР после поражения Дины и Арины (а точнее, наглого решения судей, назначивших чемпионкой гимнастку из Израиля) проиграть и в группе не имеет права. Хочется верить, что фамилии Близнюк, Шкатова, Максимова, Тищенко и Татарева мы будем запоминать как новых триумфаторов Игр в Токио. Иначе домой в Россию им лучше не возвращаться, Ирина Винер-Усманова не простит. Да и в медальном зачете хорошо бы напоследок оторваться от Великобритании.

5.00 Художественная гимнастика. Женщины. Групповые соревнования. Финал

Помешать британцам в велотреке

Раз уж вам вставать с утра пораньше ради гимнасток, то можно параллельно следить и за велоспортом. Велодром Изу периодически радует нас медалями. Сначала Дарья Шмелева и Анастасия Войнова стали третьими в командном спринте, затем Мария Новолодская с Гульназ Хатунцевой сенсационно выиграли бронзу в сложнейшей гонке мэдисон, которую вернули в программу Олимпиад в этом году. В воскресенье снова болеем за Новолодскую — она будет биться за попадание на пьедестал в другой дисциплине — «омниум». Это набор из нескольких трековых гонок, где необходимо пройти заезды по различным правилам. На Олимпиаде это гонка по очкам, гонка на выбывание, гонка на время и скрэтч — гонка с нейтрального круга. Результаты в разных заездах по итогу суммируются. Можно сказать, многоборье для велоспорта!

Побиться за награды постарается и Денис Дмитриев — он дошел до стадии четвертьфинала в крайне конкурентном кейрине. Это такая разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью. Протяженность гонки примерно два километра; кейрин-турниры делятся на раунды с заключительным заездом; начальные позиции спринтеров определяются жребием. Определённое количество кругов велосипедисты должны ехать позади регулировщика скорости, который постепенно ускоряется. Пейсмейкер покидает трек примерно за 700 метров до финиша, после этого ускоряться спортсменам можно до предела. Если запутались — ничего страшного. Как и в любой велотрековой гонке, самое главное — пересечь финишную черту первым.

4.00 Велотрек. Женщины. Омниум. Скрэтч

4.30 Велотрек. Мужчины. Кейрин. 1/4 финала

5.00 Велотрек. Женщины. Омниум. Гонка на время

6.20 Велотрек. Женщины. Омниум. Гонка на выбывание

6.40 Велотрек. Мужчины. Кейрин. 1/2 финала

7.30 Велотрек. Мужчины. Кейрин. Финал

7.30 Велотрек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам

8.30 Велотрек. Женщины. Омниум. Итог

Финалы без россиян, бокс, марафон и церемония закрытия

Одной строкой — о других событиях последнего дня в олимпийском Токио. В водном поло Сербия будет выяснять отношения в битве за золото с Грецией. Решающая стадия мужского турнира в этом виде спорта редко кого оставляет равнодушным. За бронзу сыграют Испания и Венгрия. В женском волейболе Южная Корея и Сербия разыграют третье место, на победу в турнире претендуют Бразилия (уже без отстраненного за допинг игрока) и США. Если вам будет мало гандбола — включите малый финал Норвегия — Швеция. Эти команды редко когда выдают скучные игры. Несколько интересных финальных поединков будет в боксе. Без участия наших спортсменов, зато с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым. В категории до 91 килограмма он будет биться с американцем Джей Ар Торресом.

На велотреке, помимо заездов Дмитриева и Новолодской, стоит последить за женским спринтом. Титул в женском баскетболе у американок постараются отобрать японки. Шансов у хозяек Олимпиады почти нет, но вы же верите в чудеса? В легкой атлетике — королеве спорта — осталась только королевская дисциплина — марафон. У женщин обошлось без сюрпризов и золото вновь разыграли между собой кенийки. Будет ли сенсация у мужчин? В деле все звезды, включая чемпиона Рио Элиуада Кипчоге. От стран бывшего СССР представлены два эстонца и сразу три украинца. И не забываем про церемонию закрытия. Открытие Игр получилось масштабным, несмотря на запрет присутствия зрителей. Наверняка и с финишным аккордом Олимпиады японцы не подкачают.

1.00 Легкая атлетика. Мужчины. Марафон

3.00 Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место. Корея — Сербия

5.00 Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место. Швеция — Норвегия

6.00 Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал

7.30 Волейбол. Женщины. Финал. Бразилия — США

7.40 Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место. Венгрия — Испания

9.15 Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал Баходир Джалолов (Узбекистан) — Джей Ар Торрес (США)

10.30 Водное поло. Мужчины. Финал. Греция — Сербия

14.00 Церемония закрытия