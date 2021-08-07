«Когда нас выпустили на международные старты, Маша была не в состоянии выполнять мои установки». Признание тренера Ласицкене
Олимпийские игры-2020. Легкая атлетика
Женщины. Высота. Финал
1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04
2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02
3. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00
Геннадий Габрилян тренирует Марию Ласицкене с первого дня ее спортивной карьеры. В субботу Ласицкене сенсационно выиграла олимпийский турнир в прыжках в высоту с результатом 2,04. Габриляна на трибуне окружали украинские коллеги. Тренер с трудом мог вырваться из объятий, хотя, казалось бы, эти люди должны были скорее переживать за свою соотечественницу Ярославу Могучих, которая осталась третьей.
— Мы, конечно, болели за Могучих, но очень рады за Машу. У Ярославы все впереди. У Маши тоже впереди, но ей очень нужно было выиграть именно сейчас, — сказала одна из украинских наставниц.
Сам Габрилян, казалось, не до конца еще осознал, что произошло. Об их истории с Марией точно когда-нибудь снимут фильм. Как Геннадий Гарикович, школьный учитель из маленького города Прохладный, заметил в Маше уникальный талант, взял ее и довел до олимпийского золота. А вместе с ученицей вырастил и сформулировал собственную уникальную методику тренировки, не похожую ни на какую другую.
Когда птица сидит в клетке, она чахнет
— Единственное, что я сейчас способен сказать, — это то, что перед Машей я преклоняю голову, — заметил Габрилян. — Перед ее мужеством, стойкостью и волей. Она через столько прошла, но все-таки добилась того, о чем мечтала. Соревнования были очень сложными, особенно потому, что к ним была такая тяжелая дорога.
— Она чуть не выбыла сначала в квалификации, а потом в финале, когда только с третьей попытки взяла 1,96 м!
— Там была скорее психологическая проблема. У нас очень много пропущено международных стартов. Сначала из-за коронавируса, но тогда еще можно было всех догнать. А потом Маша еще сидела без стартов, потому что не было допуска. Получилось так, что она сидела взаперти, пока все соперницы соревновались. А когда птица сидит в клетке, она чахнет. Когда нас наконец выпустили на международные старты, она оказалась просто не в состоянии выполнять те установки, за счет которых она раньше прыгала. Поэтому и случилась травма.
— Что у Маши со здоровьем?
— Сейчас все хорошо. У нее была травма задней поверхности бедра. Я хочу поблагодарить за профессиональную помощь начальника клиники Smart Recovery Эдуарда Безуглова, а реабилитацией с ней занимался Игорь Степанов. Благодаря этим людям Маша выздоровела и смогла показать такой результат.
Париж-2024? Я не знаю, пусть Маша сама скажет
— Почему фаворит украинка Ярослава Могучих не показала того результата, которого от нее ждали?
— На таких стартах, как Олимпийские игры, психология играет ключевую роль. Даже большую, чем все остальное. Собственно, мы все в этом убедились.
— Маша будет продолжать карьеру теперь, когда мечта об олимпийском золоте сбылась?
— Я честно не знаю. Пусть она скажет сама. Сейчас мне хочется только, чтобы Маша достойно закончила сезон на этапах «Бриллиантовой лиги». У нас так долго не было возможности нормально выступать, что теперь хочется ей воспользоваться.
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