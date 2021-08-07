Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

«Когда нас выпустили на международные старты, Маша была не в состоянии выполнять мои установки». Признание тренера Ласицкене

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 17:55
7 августа. Токио. Мария Ласицкене. Фото Reuters
7 августа. Токио. Мария Ласицкене. Фото Reuters
Теги:
Геннадий Габрилян — о безумной воле ученицы, которая выиграла олимпийское золото.

Олимпийские игры-2020. Легкая атлетика
Женщины. Высота. Финал
1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04
2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02
3. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00

Геннадий Габрилян тренирует Марию Ласицкене с первого дня ее спортивной карьеры. В субботу Ласицкене сенсационно выиграла олимпийский турнир в прыжках в высоту с результатом 2,04. Габриляна на трибуне окружали украинские коллеги. Тренер с трудом мог вырваться из объятий, хотя, казалось бы, эти люди должны были скорее переживать за свою соотечественницу Ярославу Могучих, которая осталась третьей.

— Мы, конечно, болели за Могучих, но очень рады за Машу. У Ярославы все впереди. У Маши тоже впереди, но ей очень нужно было выиграть именно сейчас, — сказала одна из украинских наставниц.

Сам Габрилян, казалось, не до конца еще осознал, что произошло. Об их истории с Марией точно когда-нибудь снимут фильм. Как Геннадий Гарикович, школьный учитель из маленького города Прохладный, заметил в Маше уникальный талант, взял ее и довел до олимпийского золота. А вместе с ученицей вырастил и сформулировал собственную уникальную методику тренировки, не похожую ни на какую другую.

7&nbsp;августа. Токио. Мария Ласицкене.Ласицкене сотворила чудо! Мария выиграла золото Олимпиады, хотя еще в мае она не могла прыгать

Когда птица сидит в клетке, она чахнет

— Единственное, что я сейчас способен сказать, — это то, что перед Машей я преклоняю голову, — заметил Габрилян. — Перед ее мужеством, стойкостью и волей. Она через столько прошла, но все-таки добилась того, о чем мечтала. Соревнования были очень сложными, особенно потому, что к ним была такая тяжелая дорога.

— Она чуть не выбыла сначала в квалификации, а потом в финале, когда только с третьей попытки взяла 1,96 м!

— Там была скорее психологическая проблема. У нас очень много пропущено международных стартов. Сначала из-за коронавируса, но тогда еще можно было всех догнать. А потом Маша еще сидела без стартов, потому что не было допуска. Получилось так, что она сидела взаперти, пока все соперницы соревновались. А когда птица сидит в клетке, она чахнет. Когда нас наконец выпустили на международные старты, она оказалась просто не в состоянии выполнять те установки, за счет которых она раньше прыгала. Поэтому и случилась травма.

— Что у Маши со здоровьем?

— Сейчас все хорошо. У нее была травма задней поверхности бедра. Я хочу поблагодарить за профессиональную помощь начальника клиники Smart Recovery Эдуарда Безуглова, а реабилитацией с ней занимался Игорь Степанов. Благодаря этим людям Маша выздоровела и смогла показать такой результат.

Париж-2024? Я не знаю, пусть Маша сама скажет

— Почему фаворит украинка Ярослава Могучих не показала того результата, которого от нее ждали?

— На таких стартах, как Олимпийские игры, психология играет ключевую роль. Даже большую, чем все остальное. Собственно, мы все в этом убедились.

— Маша будет продолжать карьеру теперь, когда мечта об олимпийском золоте сбылась?

— Я честно не знаю. Пусть она скажет сама. Сейчас мне хочется только, чтобы Маша достойно закончила сезон на этапах «Бриллиантовой лиги». У нас так долго не было возможности нормально выступать, что теперь хочется ей воспользоваться.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Наталья Марьянчик все материалы автора

Читайте также

Россия vs Великобритания: кто выиграет битву за Топ-4 в Токио
Актер Даниил Страхов вслед за отцом лишился матери
Мать убила трехлетнюю дочь, которая мешала ей заниматься сексом
Певица МакSим полностью пришла в себя
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события