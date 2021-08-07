Американцы взяли Олимпиаду в баскетболе в четвертый раз подряд. Франция дала бой, но не смогла остановить Дюранта

Дрю Холидэй — теневой герой финала.

Олимпиада-2020

Мужчины. Финал

США — Франция — 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19)

США: Дюрант (29 + 6 подборов), Тейтум (19 + 7 подборов), Холидэй (11), Лиллард (11)

Франция: Гобер (16 + 8 подборов), Фурнье (16), Ябуселе (13), Де Коло (12 + 7 передач)

Финал баскетбольного турнира — самый звездный на всей Олимпиаде — был сдвинут на ранее утро. Он начался в 11:30 по местному времени (в 5:30 по Москве). Организаторы подстроились под американское телевидение, которое показала свою команду в прайм-тайм, плюс развели его с волейбольным финалом.

Плохой процент

Матч с Францией действительно заслуживал лучшего эфирного времени. Американцы очень жаждали реванша. Французы выбили подопечных Грегга Поповича в четвертьфинале чемпионата мира-2019 в Китае, а затем и обыграли их в Токио. В первом матче группового этапа команда Венсана Колле превзошла звездных оппонентов по всем показателям. Впрочем, и состав Франции если и уступает американцам по именам, то не так значительно. Трижды лучший защищающийся игрок НБА Руди Гобер, еще четыре представителя лучшей лиги мира, включая топового защитника Эвана Фурнье и форварда Николя Батюма, недавно вернувший оттуда в Европу Венсан Пуарье, мистер стабильность — Нандо Де Коло...

То есть победа французов была бы сенсацией, но не такой громкой. Но даже такие мастера, занервничали в решающей игре олимпийского турнира. Французы допустили 18 потерь (4 у Эртеля, по 3 у Де Коло и Гобера) и очень плохо били штрафные (18/29). Тот же Гобер промазал целых 7 штрафных. В конце игры центровой «Юты» заплакал, сидя на скамейке. Этих очков очень не хватило его команде.

Rudy Gobert was emotional after France's loss to Team USA. pic.twitter.com/gZG1hypOnZ — Bleacher Report (@BleacherReport) August 7, 2021

Кевин и Дрю

Впрочем, потери Франции не происходили на пустом месте. В плей-офф американцы включили максимальный уровень агрессии в защите. Не дали набрать даже 80 очков Патти Миллсу и Джо Инглсу в полуфинале, до этого легко остановили стареющих состав испанцев. В финале мы увидели настоящую команду Поповича, сконцентрированную в каждом эпизоде, а тон в оборонительных действиях задавал Дрю Холидэй (3 перехвата, 5 подборов, 1 блок-шот). Разыгрывающий «Милуоки» буквально съел Фурнье, не позволив ему организовать фирменную игру трехцветных.

В нападении же по традиции Игр в Токио хозяйствовал Кевин Дюрант. Французам не удалось справиться с форвардом «Бруклина», как ранее это получилось с Дончичем. В финале Дюрант набрал 29 очков, 6 подборов и 3 результативные передачи. В предыдущих двух своих олимпийских финалах у Кевина было по 30 очков, но сейчас его влияние на игру было более определяющим.

Но даже при таких раскладах Франция оставалась в игре. Во многом благодаря блестящим действиям нового поколения — Гершона Ябуселе и Тимоте Луваву-Кабарро. Они поймали свой бросок и не позволили американцам решить исход встречи в третьей четверти.

В заключительном отрезке матча отрыв США составлял всего 4-6 очков, но до огненной концовки дело все-таки не дошло. За 10 секунд до сирены Де Коло сократил разницу до «-3», но последнее владение оставалась за США. Так американцы взяли четвертый титул подряд, Дюрант третье золото и звание лучшего снайпера своей команды на Играх.

— Мы справились с серьезными трудностями на пути к золоту в Токио, — заявил после матча Дюрант. — Мы потерпели поражение в первом матче Игр, до этого два раза проиграли в товарищеских матчах. Несколько человек присоединились к команде в последний момент. У нас было много критиков. Но мы прошли через все сложности и заслужили эту победу.

С победой команду уже успел поздравить Леброн Джеймс, который посвятил это лето своему здоровью.