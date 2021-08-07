Кошмар в Токио продолжается.

Олимпиада-2020. Современное пятиборье. Мужчины. Кросс — Финал

1. Джозеф Чунг (Великобритания) — 1482 ОР

2. Ахмед Эльгенди (Египет) — 1477

3. Чун Чин Хва (Корея) — 1470...

10. Александр Лифанов (Россия) — 1450

На фоне скандала в художественной гимнастике, где Россию всеми силами лишают золотой медали, британские шансы на четвертое место в медальном зачете становятся все более осязаемыми. Если вчера о них можно было говорить с ухмылкой, теперь за российский антирекорд на Олимпиадах (пятыми мы не были никогда, если не считать результаты Российской империи в 1912-м) становится тревожно.

Погоня за лидерами

Россиянин Александр Лифанов начинал неубедительно, но лидерства на протяжении всего турнира от него никто и не ждал. После плавания он был 27-м, примерно в тех же очках шел представитель Узбекистана Александр Савкин, которого Россия просто отдала друзьям в рамках сотрудничества федераций. Без компенсации, чтобы помочь. Воистину удивителен вид спорта пятиборье.

Однако после фехтования и конкура наш лидер стал подбираться к группе лидеров. Что было худшим с точки зрения медального зачета, лидировал британец Чунг. А после скандала в художественной гимнастике и поражения в пляжном волейболе наши шансы обогнать заклятых соперников в борьбе за четвертое место подтаяли. Фактически битва Лифанцева и Чунга должна была стать решающей. Повезло, что Джозеф допустил две ошибки в конном спорте и все-таки дал шанс преследователям. Особенно опасен был действующий чемпион мира венгр Адам Мароши, шедший после трех дисциплин четвертым.

В конной части турнира произошло и еще одно страшное событие, правда, вчера — но сообщили об этом сегодня. Тренера из Германии Ким Райзнер дисквалифицировали за жестокое обращение с конем. Она несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала немецкая пятиборка Анника Шлой. Причем немка шла лидером после плавания и фехтования, но не провалила верховую езду и не получила за нее очков вообще. Мужчины, слава богу, коней не избивали, но ранее в конном спорте одного из них усыпили.

Лифанов рисковал и завалил стрельбу

На финальный вид, зрелищный комбайн, или, если по-английски, лазерный бег (лазерран), Лифанов выходил шестым. В комбайне пятиборцы бегут и стреляют — это отдаленно напоминает летний биатлон, два навыка соединены в один вид. Мужское пятиборье проводили на токийском стадионе «Адзинамото», и бассейн с трассами для конного спорта и фехтовальными дорожками смотрелся на нем очень эффектно.

Однако все оказалось более чем печально. К лазеррану Лифанов оказался не готов. В пятиборье мы вправе были рассчитывать хотя бы на одну медаль, учитывая то, что Александр два месяца назад в Каире стал вице-чемпионом мира. Чунга там, правда, не было. Но даже золото и мировой рекорд Александра Лесуна в Рио, благодаря которому во всех протоколах все-таки был российский флажок, обязывал побеждать. 25-летний самарец сразу начал рисковать и завалил стрельбу, оставшись в виде 16-м.

В итоге наихудший результат из возможных. Чунг здорово провел и стрельбу, и бег — и остался победителем. 20-е золото Великобритании на Олимпиаде и ноль золотых у сборной России сегодня. Последние надежды — на Ласицкене и волейболистов. Чунг еще и побил на три очка мировой рекорд Лесуна. Серебро у египтянина Эльгенди, у корейца Чжуна — бронза.