Ласицкене сотворила чудо! Мария выиграла золото Олимпиады, хотя еще в мае она не могла прыгать

Золото Марии в прыжках в высоту — это просто феноменально.

Олимпийские игры-2020. Легкая атлетика

Женщины. Высота. Финал

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04

2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02

3. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00

Мария Ласицкене выиграла первое для России золото Олимпиады в легкой атлетике впервые с 2012 года. Символично, что мы завершали женскими прыжками в высоту предыдущую эпоху. Ими же начинаем и новую. Прошло долгих 11 лет, за которые наша легкая атлетика прожила самые тяжелые дни в своей истории. В 2016-м кроме Дарьи Клишиной никого до Игр не допустили. Уже больше шести лет на международных соревнованиях мы выступаем в нейтральном статусе. Наша главная звезда Мария Ласицкене пропустила Игры в Рио-де-Жанейро — и потеряла практически гарантированное золото. В Токио она летела уже имея сразу нескольких серьезнейших конкуренток и после травмы. И выдала лучший результат года.

Шансы Ласицкене на золото до старта были теоретическими

Не существует гарантированного золота. Нельзя вешать медали заранее. Трагедия в художественной гимнастике должна была наконец-то объяснить людям, что даже мировые лидеры в решающий момент могут ломаться. Поэтому нельзя было требовать от Ласицкене олимпийского золота. Мало того что о тяжелом пути Марии до Олимпиады можно снимать фильмы, так ведь еще и реальным фаворитом перед Токио она не была вовсе. Завершиться Олимпиада могла еще позавчера в квалификации. Мария уверяла, что все хорошо и она спокойна, но пульс у всех, для кого ее судьба небезразлична, поднялся до сверхвысоких значений.

Для Ласицкене прыжок на два метра в этом году — это что-то на грани геройства. Подробностей о своей травме она не рассказывала, но очевидцы, которые видели Марию за пару дней до вылета в Японию на старте в Москве, крутили пальцем у виска, стоило только завести разговор о возможном олимпийском успехе. Потому что украинка Ярослава Могучих без проблем исполняла 2,06. И в целом сборная Украины дошла до финала представительством в три человека — и каждая была способна бороться за медаль. Первый день соревнований только упрочил веру в силу наших соседей, а кроме украинок и сразу несколько спортсменок из других стран неожиданно брали серьезные высоты. К примеру, Сафина Садуллаева из Узбекистана и черногорка Мария Вукович.

Мария вновь была на грани вылета

Разминочные высоты Ласицкене брала с невероятным хладнокровием. В то время как украинки дрожать начали с самого начала и Могучих едва не отправилась в Киев уже на осечке с 1,90. Ошибались и другие девушки, Мария (что важно) на их осечки никак не реагировала. Все шло дежурно, на удивление спокойно. Но как вы себе представляете такой финал, да и без драмы? Нет, без нервов в решающие мгновения не могла обойтись с болельщиками и тренерами и Ласицкене. Это женские прыжки в высоту, здесь по-другому не бывает! Если в квалификации на грани вылета Мария оказалась на высоте 1,95, то в финале до третьей попытки наша легкоатлетка довела высоту до 1,96. Первый заход — подвели нервы. Второй — немного не хватило удачи. Перед третьей волновались в секторе абсолютно все.

В такой момент сломаться мог кто угодно. Бессмысленно подсчитывать, кто сколько прыгал до покупки билетов в Токио. Важно только, что ты показываешь здесь и сейчас. У тех, кто добрался до финала, мастерства не занимать, решали уже прежде всего не технические огрехи, а нервы... Если бы они сдали и у Марии — хоть кто-то бы решился ее критиковать? Но на то Ласицкене и боец. Она не повела и глазом перед заходом на свой последний шанс и берет с таким запасом, что начинаешь невольно задумываться. А точно ли фаворит Могучих? Потому что Ярослава берет в куда большей борьбе с самой собой и перспективы роста высот выглядят все туманнее.

Украинка не справилась с нервами, австралийка совершила чудо

Постепенно в секторе людей становится все меньше. 1,98 — уже серьезный водораздел. Мария, поиграв с судьбой, на этот раз шутить ни с кем не стала. Первый раз небольшая помарка, второй раз — берет с запасом. К этому моменту отпадают уже все те, кто претендовал бы на медали только в самых радужных снах. При всем уважении к австралийке Эмили Паттерсон, узбечке Садуллаевой и черногорке Вукович, в компании Могучих и Ласицкене они были уже лишними. Юлию Левченко подвела травма. Всего четыре человека, и уже 75-процентный шанс как минимум на медаль.

На двухметровые высоты Ирина Геращенко никогда не заходила. Не зашла и в Токио. Мария берет сразу же и без вопросов. Также без проблем берет австралийка Никола Макдермотт. Она была теневым фаворитом с личным рекордом в 2,01, но такая невероятная форма от представителя Зеленого континента удивляла не на шутку. Макдермотт явно выступала в свое удовольствие. От нее никто ничего не требовал, на каждый прыжок она заходила с улыбкой до ушей. И это приносило результат. До поры до времени.

Могучих же разваливалась окончательно. Когда 2,02 сразу же берет сначала Ласицкене, а потом и Макдермотт (устанавливая параллельно личный рекорд и рекорд своей страны), она оказалась в патовой ситуации. Последней попыткой брать только 2,04 — но уже по заходу на планку было ясно, что Украина сегодня только с бронзой. Историю победы Марии точно будут экранизировать. И конкурент в борьбе за золото ей как раз достался отлично подходящим для возможного кино. Австралийка сегодня сотворила чудо. вполне сопоставимое с тем, что совершила Ласицкене. И ведь 2,04 она почти что взяла — планка упала в последний момент. Но если в мире и существует хотя бы какая-то справедливость, то иначе как чемпионским кругом почета Марии завершиться легкоатлетический турнир в Токио не мог. Закрывайте Олимпиаду, ничего круче мы здесь больше точно не увидим.