Станислав Поздняков считает, что Игры в Токио прошли очень успешно для российской команды.

До завершения Олимпиады осталось полтора дня, которые станут решающими с точки зрения борьбы сборной России/ОКР за четвертое место в медальном зачете по золоту. Суббота началась для россиян неудачно — наши проиграли два игровых медальных и остались четвертыми в гребле. Однако глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, который сегодня дал пресс-конференцию в офисе организации в Токио, не видит причин для пессимизма. Почему?

Олимпиада успешная, допинг-случаев и заражений нет

— Олимпийские игры подходят к логическому завершению, сегодня мы ожидаем, наверное, наибольшее количество медалей от наших спортсменов, — начал руководитель ОКР. — К этому моменту завоевано достаточно большое количество наград, но последние дни станут определяющими для нашего места. Вне зависимости от того, что произойдет в выходные, я считаю, что Игры прошли очень успешно для российской команды. Более того, планы и прогнозы полностью подтвердились в ряде видов спорта, а в некоторых мы даже не ожидали, что столько медалей выиграют наши спортсмены. Могу точно сказать, что свой потенциал команда по состоянию на данный момент реализовала.

Хотел обратить внимание, что за все Игры ни одного заражения в олимпийской деревне в нашей команде не было. Я хочу поздравить нашу делегацию. Мы дали всем спортсменам соревноваться. Возникали случаи заражения в деревне, очень многие команды этим были затронуты. Мы свою задачу выполнили, это является особым предметом гордости для нашей организации. По прилете в Токио наша каратистка Чернышева получила позитивный тест на коронавирус, она помещена под карантин. Это с ней случилось на заключительном сборе, большая трагедия. Оказываем ей всяческое содействие. Мы оставим представителя в Токио до завершения карантина, ОКР будет здесь работать, пока последний россиянин не вернется домой.

Третье — отсутствие допинг-случаев в нашей команде. Безусловно, это результаты той работы, которая проделана в последние годы, поздравляю все спортивное сообщество, сотрудников Министерства спорта, ФМБА, РУСАДА, которые все это время боролись с негативными проявлениями в спорте. Ну и в заключение скажу, что в Москве после прибытия обещают провести хорошую теплую встречу наших олимпийцев.

— Вы много сказали позитивного, но есть оттенок негативного. Например, нет медалей в гребле. Как к этому относиться?

— Греблю надо разделить — есть академическая, где за последние годы мы как раз добились результатов, есть медали. Но полный провал в гребле на байдарках и каноэ. Кстати, делегация была одна из самых многочисленных в нашем составе. Но количество абсолютно не переходит в качество. Думаю, федерация сама разберется и проведет мероприятия, чтобы исправить ситуацию в ближайшие три года.

— Допинг-случай произошел в женской волейбольной сборной Бразилии, игрок под допингом играла и против российской сборной в четвертьфинале, то есть затронуты и наши интересы, кажется, это не совсем справедливо. Как прокомментируете?

— Как вы прекрасно знаете, есть определенные правила на такие случаи, и бразильская команда в соответствии с этими правилами продолжает выступление на турнире. Давать оценку, справедливо или нет, можно только после изучения совокупности различных факторов. Это скорее эмоциональная оценка. Я прокомментирую так: очень рад, что в нашей команде допинговых случаев нет.

Озвучивалась цель занять третье место, а побороться за него

— Большинство медалей завоеваны в классических видах спорта, а в молодежных, которые доказали свою популярность, наших почти нет. Будете что-то с этим делать?

— У нас были участники в ВМХ, скалолазании, реальные шансы были в скейтбординге у спортсмена, который, к сожалению, травмировался. Безусловно, эти виды спорта для нас если не новые, но развивающиеся. Мы будем заниматься и уже занимаемся ими. Есть специальная программа поддержки таких видов спорта. В зависимости от курса, выбранного федерацией, мы будем предоставлять финансовую помощь в соответствии с законодательством.

— Вы говорите об успешной Олимпиаде, но ранее озвучивали задачу попасть в тройку. Нет ли у вас разочарования, ведь задача по сути не выполнена?

— Не согласен, что задача на Олимпиаду не выполнена. Мы сейчас находимся в стадии борьбы за третье место, если все сложится идеально, шансы останутся до последнего дня. Задача стояла выступить лучше, чем в Рио-де-Жанейро, и судя по общему количеству завоеванных медалей, она уже выполнена. Более того, по суммарному числу мы, по нашим оценкам, будем третьими. Что касается золота — мы не ожидали такого сверхуспешного выступления хозяев Игр. Предыдущий рекорд у них был 16, сейчас у них 24. Еще раз, не озвучивалась цель занять третье место, а побороться за него. И здесь наша команда это стремление побороться продемонстрировала.

— В связи с тем, что мы берем много серебра и бронзы, а также вторые по четвертым местам, не видите ли вы проблем с психологией? Нужно больше психологов, может быть, духовников в сборной?

— Я здесь проблему не вижу. Надеюсь, в завершающие два дня мы дополним свою копилку золотыми медалями до уровня, который есть по серебру и бронзе. И медали должны распределиться гармонично. Не склонен драматизировать ситуацию. И считаю, что спортсмены, которые завоевали серебро, в большинстве случаев именно завоевали его, а не проиграли золото.

Проблемы в легкой атлетике не из-за CAS, а из-за подготовки

— По вопросу исполнения решения CAS были к нашей делегации вопросы?

— Решение здесь выполнялось неукоснительно всеми спортсменами и членами делегации. Буквально час назад была встреча с представителями МОК. По словам коллег, ни у оргкомитета, ни у МОК, ни у ВАДА нет претензий в части участия нашей команды в Олимпийских играх.

— Как могла ситуация с решением CAS повлиять на результаты сборной? В ВФЛА уже связали эту тяжелую ситуацию с травмами спортсменов. Каково ваше отношение?

— Мнение большинства экспертов, и глава государства об этом сказал, что для наших спортсменов не стало проблемой с точки зрения спортивного результата. Что касается легкой атлетики, проблема не в отборе, а методике подготовки к главному старту. Когда лишь каждый четвертый легкоатлет достигает финиша, а все остальные травмируются или снимаются, это говорит о недостатках в подготовке спортсменов. Конечно, обидно, что не смогли выступить лучше, тем более что их 10. Но я бы акценты сместил: нашему легкоатлетическому сообществу надо думать о перспективах, будущем, чтобы новое поколение молодых успешных спортсменов могло участвовать в соревнованиях. Этим нужно заниматься уже сегодня. И смена поколений — сейчас самый большой вызов. Мы очень надеемся на золото Марии Ласицкене сегодня. Трудно сказать, если бы наша сборная выступала полным составом, могла бы она завоевать медали на этих Играх. Как в ситуации с греблей, это настораживает.