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Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Бывший известный хоккеист дал свой прогноз на выступление России в Токио-2020

Юрий Голышак
Юрий Голышак
Обозреватель
Сегодня, 16:45
Андрей Назаров. Фото Валерий Дудуш, ХК «Донбасс»
Андрей Назаров. Фото Валерий Дудуш, ХК «Донбасс»
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Андрей Назаров — об Олимпиаде, Ефимовой и КХЛ.
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Легендарный русский тафгай и яркий тренер перестал давать интервью. Осмысленно ушел с газетных полос. Я дозваниваюсь ему в Челябинск — и только из уважения к давней дружбе Назаров готов ответить на несколько вопросов.

— Мы 30 лет друг друга знаем — поэтому три вопроса. Четвертый — бонус. Очень уж неплохо к вам отношусь. К мастодонтам.

— Будете смотреть Олимпиаду?

— Конечно, буду! Это для меня сейчас самое важное. Как и для любого бывшего спортсмена. Как это можно не смотреть? Не только сам буду — всех призываю смотреть! Как люди готовились пять лет — и что вышло?

— Лично для вас — самый интересный человек на этой Олимпиаде?

— Девочка-знаменосец. Когда такое сочетание спортивных качеств и фамилии — всегда любопытно, к чему это приведет. Софья Великая! Это же звучит? Родиться с такой фамилией — и показывать выдающиеся результаты! Вот за ней буду следить особенно внимательно.

— Вы и прежде, думаю, Олимпиады не пропускали.

— Разумеется. Телевизор не переключал, это точно.

Анастасия Галашина завоевала первую медаль для России на&nbsp;Играх в&nbsp;Токио.

От кого-то слышал недавно: самый совершенный олимпиец в истории — румынская гимнастка Надя Комэнэчи. А кто для вас?

— Для меня — Алина Кабаева. Самый совершенный спортсмен.

— Я вот вижу Юлию Ефимову — сам не свой делаюсь. Вам она интересна как женщина, как спортсменка?

— Выдающаяся! Только как женщину ее оценивать не буду — у меня жена рядом сидит. Может сковородкой оценить мои рассуждения. Мне Ефимова симпатична. Но сегодня пусть говорят о ней другие мужчины.

— Прогноз — сколько для нас золотых медалей будет хорошим результатом?

— Будем в пятерке — это хорошо. Но думаю, будем.

— Вы-то когда вернетесь к работе? Скучно без вас.

— Считаете, это ко мне вопрос?

— А к кому же?

— К руководству КХЛ! Вот задайте им!

— Вы готовы?

— Однозначно. Я один из самых молодых тренеров — а уже с таким опытом. При этом третий год не могу найти работу. Неужели вы считаете, это нормально?

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