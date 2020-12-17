Журова отреагировала на решение CAS по делу ВАДА против РУСАДА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне запретить российским спортсменам до конца 2022 года выступать под российским флагом.

— Если кто-то там думает, что это решение для руководителей, то это, в первую очередь, решение для спортсменов. Потому что их ставят перед неприятным моральным выбором: выступать им под нейтральным флагом или нет. Кто-то будет говорить, что они не имеют права ехать под нейтральным флагом, а кто-то: «Как же так, вся жизнь отдана. Обязательно надо поехать, выиграть и не важно, что это нейтральный статус». Часть общества будет говорить, что в этом виноваты чиновники, и ничего хорошего внутри страны это решение не привнесет. Срок давности уже вышел, его специально дотянули. Это как собачке хвост постепенно отрезать. Они не приняли это решение тогда, а тянули все шесть лет. По самым страшным преступлениям не было никогда таких разбирательств: человека садят в тюрьму, потом возвращают, а потом по второму кругу. Это не может не возмущать.

А, возможно, люди в ВАДА просто вынуждены принять такое решение. Мы пропустили мимо себя «акт Родченкова», не понимая еще, как он будет работать. Но мы же не знаем, вдруг они уже предъявили претензии ВАДА и МОК, что на олимпиаде в Сочи, ими как соорганизаторами Олимпийских игр были допущены возможности манипуляции со стороны России. Значит, они тоже могут подпасть под «акт Родченкова». Они и сказали: «Будьте любезны принять санкции против России, тогда, возможно, мы не заведем на вас уголовные дела на территории США». Но это мое предположение. Не знаю, к чему приведет обжалование этого решение. Может быть, станет только хуже.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

(Екатерина Звенигородская)