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Валуев объяснил, кто может принять решение об отмене Олимпиады в Токио

12:47
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Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев объяснил, как могут быть отменены Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Для начала нужно установить первопричину. Они поступят так, как им будет лучше, — заявил Валуев в интервью RT. — Конечно, нет никакого резона отменять Олимпиаду за два дня до ее начала, когда в деревню уже заселились ее участники. Но вердикт вынесут местные контролирующие органы типа Роспотребнадзора. Мы не знаем, что скажут там. Организаторы просто не имеют права проигнорировать распоряжение. Они в данной ситуации ничего не решают».

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако перенесена на год из-за пандемии.

Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/887552-valuev-otmena-olimpiada-reshenie?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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