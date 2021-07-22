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Резцова: «Россия всегда была самой сильной. Сколько грязи в нас летит — мы все равно будем побеждать»

15:00
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Олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова оценила шансы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Очень хочется, чтобы наши спортсмены попали в тройку призеров медального зачета. В такой напряжённой ситуации надо, чтобы наши спортсмены собрали волю в кулак и хорошо выступили. А как это все будет выглядеть, посмотрим. Из-за коронавируса ситуация очень напряженная, все было затянуто. Спортсмены сидели в ожидании, но мы все равно надеемся на достойное выступление. Что касается выступления не под нашим флагом, здесь двоякая ситуация. С одной стороны, хочется доказать, что вы нам столько уже всего сделали, наставляли палки в колеса, а мы докажем, что мы сильнее вас всех. А с другой стороны, это немного напрягает психологически и надламывает», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Резцова также считает, что Россия всегда была самой сильной в спорте.

«Мы боремся больше, а нам за это еще больше прилетает. Конечно, я хочу от всей души пожелать нашим ребятам победы и силы воли. Наша держава всегда была самой сильной. Сколько бы грязи на нас не выливали, мы будем стараться и побеждать. Терпения нашим ребятам», — добавила Резцова.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако перенесена на год из-за пандемии.

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