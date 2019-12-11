ВАДА опубликовало отчет комитета по соответствию по России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчет по делу о манипуляциях с данными московской лаборатории. Он опубликован на официальном сайте организации.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Документ состоит из 62 страниц.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

Допинговое преследование России. Все, что нужно знать о санкциях ВАДА