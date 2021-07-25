В Японии задержали мужчину, который разбрасывал в метро листовки с критикой Олимпиады

Полиция города Нагоя (Япония) задержала мужчину, который разбрасывал в метрополитене листовки с критикой Олимпиады-2020 в Токио, сообщает агентство Kyodo.

По сведениям источника, инцидент произошел 24 июля. 59-летний сотрудник одной из компаний в Нагое ехал в метро и выбрасывал из окна листовки, в которых критиковалась Олимпиада. Полиция обвиняет мужчину в причинении ущерба метрополитену.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. В день открытия Игр несколько сотен человек приняли участие в акции против проведения соревнований.