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В Японии началась эстафета олимпийского огня

07:58
Стартовала эстафета олимпийского огня. Фото Reuters
Стартовала эстафета олимпийского огня. Фото Reuters

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня, сообщает 25 марта официальный сайт оргкомитета Олимпиады в Токио.

Эстафета началась в префектуре Фукусима на стадионе J-Village. Первой участницей мероприятия стала футболистка Азуса Ивасимидзу, выступавшая за сборную Японии с 2006 по 2016 год.

Эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится до дня открытия Олимпиады — 23 июля.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Олимпиада перенесена на следующий год и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tokyo2020.org/en/torch/news/highlights-watch-the-olympic-torch-relay-in-fukushima

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