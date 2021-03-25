В Японии началась эстафета олимпийского огня
07:58
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня, сообщает 25 марта официальный сайт оргкомитета Олимпиады в Токио.
Эстафета началась в префектуре Фукусима на стадионе J-Village. Первой участницей мероприятия стала футболистка Азуса Ивасимидзу, выступавшая за сборную Японии с 2006 по 2016 год.
Эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится до дня открытия Олимпиады — 23 июля.
Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Олимпиада перенесена на следующий год и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Дополнительная информация:
https://tokyo2020.org/en/torch/news/highlights-watch-the-olympic-torch-relay-in-fukushima
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