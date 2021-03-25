На эстафете олимпийского огня в Японии погас факел

Во время эстафеты олимпийского огня в Японии погас факел, информирует агентство Kyodo. Это произошло на территории префектуры Фукусима. Как отмечается, факел немедленно зажгли вновь, после чего забег продолжился.

Эстафета олимпийского огня началась сегодня, 25 марта, с территории футбольного тренировочного центра J-Village («Джей-вилладж») в Фукусиме.

Эстафета будет длиться 121 день и пройдет через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах Японии. В забеге, который проходит в условиях жестких мер по борьбе с коронавирусом, примут участие около 10 тысяч человек.

Олимпиада в Токио из-за пандемии перенесена с прошлого года на этот и пройдет с 23 июля по 8 августа.