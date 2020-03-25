«В следующий раз, парень». Шубенков и его олимпийское проклятие
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выложил новый пост в своем Instagram. Он поделился мнением о переносе Олимпиады в Токио (Япония) на следующий год из-за пандемии коронавируса.
«В следующий раз, парень» — сказали мне в 2012;
«Не в этот раз, парень» — сказали мне в 2016;
«Погоди еще годик, парень» — сказали мне в 2020?, — написал Шубенков.
«В следующий раз, парень» — сказали мне в 2012; «Не в этот раз, парень» — сказали мне в 2016; «Погоди ещё годик, парень» — сказали мне в 2020. А я такой — ... «Next time, fella» — I was told in 2012; «Not this time, fella» — I was told in 2016; «Next year, fella» — I am told in 2020. And every time I'm like ... #Tokyo2021
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.