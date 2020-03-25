«В следующий раз, парень». Шубенков и его олимпийское проклятие

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выложил новый пост в своем Instagram. Он поделился мнением о переносе Олимпиады в Токио (Япония) на следующий год из-за пандемии коронавируса.

«В следующий раз, парень» — сказали мне в 2012;

«Не в этот раз, парень» — сказали мне в 2016;

«Погоди еще годик, парень» — сказали мне в 2020?, — написал Шубенков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.