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В МОК готовы направить дополнительный медицинский персонал на Олимпиаду в Токио

10:47
Человек в маске на фоне знака Олимпиады в Токио. Фото Reuters
Человек в маске на фоне знака Олимпиады в Токио. Фото Reuters
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация готова направить на Олимпиаду в Токио (Япония) дополнительный медицинский персонал для поддержки японских врачей в условиях пандемии коронавируса.

«Мы сказали оргкомитету, что готовы направить дополнительный медицинский персонал», — приводит ТАСС слова Баха.

Президент МОК подчеркнул, что все тестовые соревнования, которые проводятся на территории Японии в преддверии Игр, прошли при идеальном соблюдении всех необходимых протоколов безопасности, направленных на противодействие распространению новому коронавирусу.

«Эта Олимпиада станет возможной благодаря невероятному духу и упорству Японии», — добавил Бах.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11408607

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