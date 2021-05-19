В МОК готовы направить дополнительный медицинский персонал на Олимпиаду в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация готова направить на Олимпиаду в Токио (Япония) дополнительный медицинский персонал для поддержки японских врачей в условиях пандемии коронавируса.

«Мы сказали оргкомитету, что готовы направить дополнительный медицинский персонал», — приводит ТАСС слова Баха.

Президент МОК подчеркнул, что все тестовые соревнования, которые проводятся на территории Японии в преддверии Игр, прошли при идеальном соблюдении всех необходимых протоколов безопасности, направленных на противодействие распространению новому коронавирусу.

«Эта Олимпиада станет возможной благодаря невероятному духу и упорству Японии», — добавил Бах.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.