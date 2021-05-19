Бах заявил, что большинство спортсменов пройдут вакцинацию к началу Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что более 80 процентов спортсменов - участников Олимпийских игр в Токио будут привиты от коронавируса к моменту прибытия в Японию.

«Сейчас уже 75 процентов спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность. Уверен, что этот показатель будет выше 80 процентов», - приводит слова Баха ТАСС.

20 марта правительство Японии официально уведомило МОК и Международный паралимпийский комитет о своем решении не допускать иностранных болельщиков на соревнования в связи с ситуацией с коронавирусом. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.