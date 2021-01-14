В Госдуме прокомментировали новость о возможной вакцинации спортсменов перед ОИ

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о возможной добровольной вакцинации спортсменов перед ОИ в Токио.

— Весь мир постепенно приходит к тому, что нужно вакцинироваться. Вакцинируются все: президенты, медработники, пенсионеры, обычные граждане. Спортсмены, как неотъемлемая часть нашего общества, должны прививаться. Конечно, у некоторых есть противопоказания к вакцинации, это все нужно учесть, прежде чем начинать саму процедуру.

В ближайшее время коронавирус никуда не денется. Может быть, вакцинация будет играть важную роль при решении о допуске спортсменов к олимпиаде. Это тоже будет правильно, ведь спортсмен, помимо себя, подвергает риску здоровье других участников соревнований, особенно в контактных видах спорта. Это ставит под угрозу проведение соревнований, что тоже плохо. Вакцинация, возможно, может послужить пропуском для участия в соревнованиях. При участии в таких крупных соревнованиях стоит обезопасить и участников, и себя, предъявив некий документ, подтверждающий то, что спортсмен полностью здоров.

(Владимир Пушкарев)