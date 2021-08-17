Зеленский пообещал построить спортивную инфраструктуру, которой будут завидовать другие страны

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками Олимпиады в Токио. Он пообещал, что ситуация со спортивной инфраструктурой в стране улучшится.

«Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей, — цитирует Зеленского сайт президента Украины. — Я понимаю, насколько сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все — молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали».

По его словам, сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры, усиливает внимание к потребностям спортсменов и тренеров.

«Вы это почувствуете, — отметил президент. — Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов».

На Олимпиаде в Токио Украина завоевала 19 медалей — одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.