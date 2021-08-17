Зеленский пообещал построить спортивную инфраструктуру, которой будут завидовать другие страны
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками Олимпиады в Токио. Он пообещал, что ситуация со спортивной инфраструктурой в стране улучшится.
«Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей, — цитирует Зеленского сайт президента Украины. — Я понимаю, насколько сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все — молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали».
По его словам, сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры, усиливает внимание к потребностям спортсменов и тренеров.
«Вы это почувствуете, — отметил президент. — Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов».
На Олимпиаде в Токио Украина завоевала 19 медалей — одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
Дополнительная информация:
https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-pidtrimuvatime-svoyih-sportsmeniv-i-stvoryuvatime-d-70121
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