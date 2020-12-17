У ОКР есть «план Б», если Игры-2021 не состоятся в срок

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что у организации есть запасной вариант на случай, если ближайшие Игры не состоятся в срок.

— У нас есть «план Б» на тот случай, если период квалификационного отбора на Олимпийские игры или сами Игры будут перенесены или отменены, — подчеркнул Поздняков. — В противном случае мы движемся вперед в четком соответствии с планом.

Напомним, что летние Олимпийские игры а Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Также перенесены либо отменены многие тестовые старты зимних Игр-2022 в Пекине.

(Антон Бабошин)