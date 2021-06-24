Главный тренер Мамедов заявил, что вся олимпийская команда вакцинировалась

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что все спортсмены, которые могли, вакцинировались в преддверии Олимпийских игр в Токио.

«Вся команда, которая могла вакцинироваться, вакцинировалась. У некоторых есть противопоказания — высокий уровень антител G. Вакцинироваться им нельзя. У тех, кто делает вакцинацию, молодые спортсмены, появляется температура, несколько дней не тренируются, щадящий режим — прогулка на свежем воздухе», — рассказал «СЭ» Мамедов.

Олимпийский турнир по фехтованию состоится с 24 по 31 июля.