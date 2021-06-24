Олимпийский комитет России обсудит вопрос создания хаба для перевозки спортсменов в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) 25 июня завершит переговоры по созданию транспортного хаба для перевозки спортсменов в Токио.

«Мы пошли на дополнительные расходы - министерство спорта выделяет ограниченное число средств, все остальные средства для наших федераций выделяет ОКР. Это абсолютно логично, наша главная задача - создать максимально комфортные условия для заключительного этапа подготовки к соревнованиям.

Во Владивостоке завтра будут окончены переговоры на тему создания хаба для перевозки наших спортсменов - они будут приезжать во Владивосток, откуда потом отправятся в Токио», - приводит слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков