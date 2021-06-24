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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев попал в состав сборной России на Игры в Токио

11:48
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Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Олимпиаду в Токио (Япония), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной борьбы России.

В состав команды вошли Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Сергей Козырев (до 125 кг).

25-летний Садулаев является действующим олимпийским чемпионом, а также четырехкрантым чемпионом мира и Европы. Угуев, Рашидов и Сидаков — двукратные чемпионы мира, Найфонов — трехкратный чемпион Европы.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, турнир по вольной борьбе будет проходить с 31 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11738871

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Иван Торопцев все материалы автора
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