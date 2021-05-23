Тренер Чикуновой: «Если госпожа Ефимова позволила себе не подготовиться к отбору, почему должны страдать остальные?»

Витта Новожилова, тренер чемпионки России Евгении Чикуновой, высказала мнение о том, что шестикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой не должны давать исключительное право выступить на дистанции 200 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.

Ефимова – действующая чемпионка мира на дистанции 200 метров брассом. Но она не выступит в ней на Олимпиаде в Токио, так как не прошла отбор, который был в апреле в рамках чемпионата России. Ее опередили Евгения Чикунова и Мария Темникова. Однако, на чемпионате Европы в Будапеште Ефимова завоевала бронзу, Чикунова заняла четвертое место, Темникова не прошла в полуфинал.

«Существуют правила, и они должны быть едины для всех. Если госпожа Ефимова могла себе позволить быть неподготовленной к отбору, то почему должна страдать Темникова?

Маша сейчас плыла под нагрузкой. Наше руководство сказало, что к этим соревнованиям ни в коем случае нельзя снижаться, специально не готовиться. И как Маше сейчас сказать, что она не проплывет, потому что Юля лучше? Она же резонно может сказать: «Но я же не готовилась, мы же готовимся к Олимпиаде.

Да, она может подготовиться, она опытная, знаменитая спортсменка, но почему другая спортсменка, которая обогнала ее на официальном отборе, должна страдать? Почему ее надо менять? Если мы в прошлый раз уступили ей место, то это не означает, что каждый раз надо уступать?» - приводит слова Новожиловой ТАСС.

В 2019 году Чикунова опередила Ефимову в отборе на чемпионат мира, но вместе с тренерами она тогда решила отказаться от выступления на турнире. В Будапеште она выступала после болезни.