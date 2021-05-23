Чемпионка России в марафонском беге Трофимова до Олимпиады не выступит ни на одном старте

Чемпионка России в марафонском беге Сардана Трофимова рассказала о желании попасть в состав команды на Олимпийские игры в Токио.

«Я очень рада получению нейтрального статуса и очень надеюсь на свое включение в состав команды из 10 человек на Олимпиаду в Токио. Сейчас я нахожусь на сборе в Киргизии, куда приехала вскоре после окончания чемпионата России. Я выделила в своем календаре день 7 августа, когда должен пройти олимпийский марафон, и целенаправленно к нему готовлюсь. До этого времени я не буду нигде стартовать, буду только тренироваться», — цитирует Трофимову ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций 22 мая одобрила заявку 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. 33-летняя Трофимова оказалась в числе этих спортсменов.